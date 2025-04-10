Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de iş yeri yangını

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesindeki bir iş yeri, çıkan yangında zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 16:03 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de iş yeri yangını
        ABONE OL

        KOCAELİ’nin Çayırova ilçesindeki bir iş yeri, çıkan yangında zarar gördü. Dumandan etkilenen iş yeri çalışanı G.U., hastaneye kaldırıldı.

        Akse Mahallesi 471’inci Sokak’taki 2 katlı bir iş yerinin 2’nci katında, saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, dumandan etkilenen iş yeri çalışanı G.U., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        AcnTurk'e poliçe kesmesine yasağı
        AcnTurk'e poliçe kesmesine yasağı
        Ro-Ro gemisinde park cinayeti!
        Ro-Ro gemisinde park cinayeti!
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        Almanya'da koalisyonu kuran Friedrich Merz'ten ilk mesaj
        Almanya'da koalisyonu kuran Friedrich Merz'ten ilk mesaj
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Solskjaer'in stoper planı!
        Solskjaer'in stoper planı!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Kocaeli'de iş yerinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        GTÜ'den 157 öğrenci TÜBİTAK 2209 programlarından destek almaya hak kazandı
        GTÜ'den 157 öğrenci TÜBİTAK 2209 programlarından destek almaya hak kazandı
        Skuter ile park halindeki otomobile çarptı
        Skuter ile park halindeki otomobile çarptı
        Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası, Kocaeli'de başladı
        Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası, Kocaeli'de başladı
        Bayram tatilinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin tercihi Ormanya...
        Bayram tatilinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin tercihi Ormanya...
        Kocaeli'de emektar kalaycı 54 yıldır bakırı parlatıyor
        Kocaeli'de emektar kalaycı 54 yıldır bakırı parlatıyor