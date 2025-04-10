Kocaeli'de iş yeri yangını

Akse Mahallesi 471’inci Sokak’taki 2 katlı bir iş yerinin 2’nci katında, saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, dumandan etkilenen iş yeri çalışanı G.U., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

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