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        Hafif ticari araç, tamirhane önüne bırakılan otomobile çarptı; 3 yaralı

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, oto tamirhanesi önüne bırakılan otomobile çarptı, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 14:51 Güncelleme: 12.04.2025 - 14:55
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        Hafif ticari araç, tamirhane önüne bırakılan otomobile çarptı; 3 yaralı
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        KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, oto tamirhanesi önüne bırakılan otomobile çarptı, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi’nde meydana geldi. M.K’nin kontrolünün yitirdiği 53 DB 820 plakalı hafif ticari araç, oto tamirhanesi önüne bırakılan 41 NG 109 plakalı otomobile, ardından da elektrik direğine çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü M.K. ile yanında bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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