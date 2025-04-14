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        Kocaelispor – Yeni Malatyaspor: 7-1

        – STAT: KocaeliHAKEMLER: Melih Kurt, Mehmet Sıraç Akpınar, İbrahim Ethem PotukKOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 22:07 Güncelleme: 14.04.2025 - 22:10
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        Kocaelispor – Yeni Malatyaspor: 7-1
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        STAT: Kocaeli

        HAKEMLER: Melih Kurt, Mehmet Sıraç Akpınar, İbrahim Ethem Potuk

        KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz (Dk. 80 Mehmet Yılmaz), Appindangoye (Dk. 46 Tarkan Serbest), Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Vukovic (Dk. 46 Yusuf Cihat Çelik), Rivas (Dk. 32 Barış Alıcı), Pedrinho, Samet Yalçın (Dk. 57 Ahmet Sağat), Mendes, Oğulcan Çağlayan

        YENİ MALATYASPOR: Çınar Yıldızlı, Emircan Bayrakdar, Yiğit Ulaş, Alperen Arslan, Muhammet Emir Ulusoy, Metehan Ünal (Dk. 46 Muhammed Göktürk Gök), Kerem Altunışık, Halil İbrahim Atcı (Dk. 76 Osman Katipoğlu), Umut Taniş (Dk. 76 Ömer Çağrı Ataş), Murat Şamil Güler (Dk. 86 Kürşat Yılmaz Selamoğlu), Enes Savucu (Dk. 90 Talha Garip)

        GOL: Dk. 7 ve Dk. 20 Samet Yalçın, Dk. 41 Oğulcan Çağlayan, Dk. 45 Mendes, Dk. 57 Yusuf Cihat Çelik, Dk. 76 Oğulcan Çağlayan, Dk. 88 Ahmet Sağat (Kocaelispor), Dk. 90+2 Osman Katipoğlu (Yeni Malatyaspor)

        SARI KARTLAR: Yusuf Cihat Çelik, Ahmet Sağat (Kocaelispor), Enes Savucu, Alperen Arslan) (Yeni Malatyaspor)

        1'inci Lig’in 34’üncü haftasında Kocaelispor, sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor’u 7-1’lik skorla mağlup etti. Maç, 31 Mart’ta Kocaeli Stadyumu’nda oynanan Kocaelispor-Sakaryaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle seyircisiz oynandı.

        7’nci dakikada Kocaelispor’un atağında Ahmet Oğuz, topu ceza sahasına doğru ortaladı. Oğulcan Çağlayan kafasıyla karşıladığı topu ceza sahası içinde indirirken topu karşılayan Samet Yalçın’ın röveşatasında top ağlara gitti: 1-0.

        20’nci dakikada Kocaelispor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına yerden ortalayan Mendes’in gönderdiği topu karşılayan Samet Yalçın topu sol direk dibinden ağlara gönderdi: 2-0.

        41’inci dakikada orta alanda topu alan Kocaelispor’dan Pedrinho’nun Oğulcan’a gönderdiği topla atağa geçen Oğulcan, rakip kaleciyle karşı karşıya kalmasının ardından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.

        45’inci dakikada merkezden atak geliştiren Kocaelispor’da Mendes, Oğulcan ile paslaşmasının ardından ceza sahasında çektiği şutla topu ağlara gönderdi: 4-0.

        İlk yarı, Kocaelispor’un 4-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

        57’nci dakikada Kocaelispor’da Samet’in pasını karşılayan Oğulcan, kafa ile pasını verdi. Yerden seken topa gelişine vuran Yusuf Cihat Çelik topu ağlarla buluşturdu: 5-0.

        76’ncı dakikada atağını sürdüren Kocaelispor’da, ceza sahasına giren Ahmet Sağat’ın pasını karşılayan Oğulcan Çağlayan’ın şutunda top fileleri havalandırdı: 6-0.

        88’inci dakikada üstünlüğü elinden bırakmayan Kocaelispor baskısında ceza sahasına giren Mendes, penaltı noktasına ortaladı. Ahmet Sağat’ın vurduğu top üst köşeden ağlara gitti: 7-0.

        90+2’nci dakikada Yeni Malatyaspor’un soldan geliştirdiği atakta Kerem’in şutunda top kaleci Gökhan’dan sekti. Topu önünde bulan Osman Katipoğlu vuruşuyla takımının tek golünü attı: 7-1.

        Maç, Kocaelispor’un 7-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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