TIR'la hastane otoparkına girdi; alkollü çıktı, uyuşturucu madde ele geçirildi (2)

SÜRÜCÜSERBEST

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, alkollü halde kullandığı TIR'la, otoparka giren, aracında da uyuşturucu ele geçirilen Arif B., emniyetteki sorgusunda olayla ilgili hiçbir şeyi hatırlamadığını ve hastanenin bulunduğu alana nasıl girdiğini bilmediğini söyledi. Uyuşturucuyu kullanmak amacıyla bulundurduğunu ifade eden Arif B. sorgusunun ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Arif B., Cumhuriyet savcısının talimatıyla denetimli olarak serbest bırakıldı.