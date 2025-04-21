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        TIR'la hastane otoparkına girdi; alkollü çıktı, uyuşturucu madde ele geçirildi (2)

        SÜRÜCÜSERBESTKocaeli'nin Darıca ilçesinde, alkollü halde kullandığı TIR'la, otoparka giren, aracında da uyuşturucu ele geçirilen Arif B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 14:21 Güncelleme: 21.04.2025 - 14:25
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        TIR'la hastane otoparkına girdi; alkollü çıktı, uyuşturucu madde ele geçirildi (2)
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        SÜRÜCÜSERBEST

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, alkollü halde kullandığı TIR'la, otoparka giren, aracında da uyuşturucu ele geçirilen Arif B., emniyetteki sorgusunda olayla ilgili hiçbir şeyi hatırlamadığını ve hastanenin bulunduğu alana nasıl girdiğini bilmediğini söyledi. Uyuşturucuyu kullanmak amacıyla bulundurduğunu ifade eden Arif B. sorgusunun ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Arif B., Cumhuriyet savcısının talimatıyla denetimli olarak serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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