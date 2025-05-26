Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Ağabeyi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde sokak ortasında miras nedeniyle husumetli olduğu ağabeyi Fikri Küçük (59) tarafından av tüfeğiyle vurulan İsmail Küçük (56) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 16:46 Güncelleme: 26.05.2025 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağabeyi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde sokak ortasında miras nedeniyle husumetli olduğu ağabeyi Fikri Küçük (59) tarafından av tüfeğiyle vurulan İsmail Küçük (56) hayatını kaybetti. Fikri Küçük gözaltına alındı.

        Olay, saat 14.30 sırlarında Yenişehir Mahallesi Sağol Sokak’ta meydana geldi. Fikri Küçük miras nedeniyle husumetli olduğu kardeşi İsmail Küçük’e av tüfeğiyle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Küçük kanlar içinde yere yığıldı, Fikri Küçük ise kaçarak, uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İsmail Küçük ambulansla önce ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı, buradan da Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan İsmail Küçük, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

        İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Fikri Küçük kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        İlhan Şeşen vefat etti
        İlhan Şeşen vefat etti
        Bir kadının öldürülme nedeni: Yeni koltuk takımı!
        Bir kadının öldürülme nedeni: Yeni koltuk takımı!
        İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu hedef aldı!
        İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu hedef aldı!
        2 aylık eşini satırla öldürmüştü! Vahşetin detayları kan dondurdu!
        2 aylık eşini satırla öldürmüştü! Vahşetin detayları kan dondurdu!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Sarı-lacivert bayram!
        Sarı-lacivert bayram!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Doktoru hayattan koparan kabusta gözaltı sayısı arttı!
        Doktoru hayattan koparan kabusta gözaltı sayısı arttı!
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Sevgilisini saatlerce dövmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Sevgilisini saatlerce dövmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Başarısı bütçesini aştı
        Başarısı bütçesini aştı
        Üç günde 204 milyon dolar
        Üç günde 204 milyon dolar

        Benzer Haberler

        İzmit Körfezi'ne 6 bin balık ve 100 yapay resif bırakıldı
        İzmit Körfezi'ne 6 bin balık ve 100 yapay resif bırakıldı
        Kocaeli'de bir kişi tartıştığı ağabeyini tüfekle yaraladı
        Kocaeli'de bir kişi tartıştığı ağabeyini tüfekle yaraladı
        İzmit Körfezi'ne 6 bin balık ile 100 yapay resif bırakıldı
        İzmit Körfezi'ne 6 bin balık ile 100 yapay resif bırakıldı
        Kocaeli'nin deniz turizmindeki gözdesi Kandıra bayramda misafirlerini bekli...
        Kocaeli'nin deniz turizmindeki gözdesi Kandıra bayramda misafirlerini bekli...
        Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
        Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
        İş merkezinin 2'nci katında kilitli kalan alkollü kişi, pencereden inmek is...
        İş merkezinin 2'nci katında kilitli kalan alkollü kişi, pencereden inmek is...