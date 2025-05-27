Köy fırını ile ardiyesi yangında kullanılamaz hale geldi

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde söndürülmeyen ateş nedeniyle köy fırını ve ardiyesi yandı.

Davulcular köyünde, dün saat 22.30 sıralarında köyün ortak kullandığı fırın ve ardiyesinin olduğu ahşap binalardan duman yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. Köylüler ve köydeki gönüllü itfaiye ekibi, yangına ilk müdahaleyi hortumlarla yaptı. Bölgeye sevk edilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle fırın ve ardiyenin olduğu binaların kullanılmaz hale geldiği belirtildi. İncelemede yangının, fırının çevresinde yakılan ve söndürülmeyen ateşin sıçraması sonucu çıktığı belirlendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.