Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Köy fırını ile ardiyesi yangında kullanılamaz hale geldi

        KOCAELİ'nin Derince ilçesinde söndürülmeyen ateş nedeniyle köy fırını ve ardiyesi yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 09:52 Güncelleme: 27.05.2025 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köy fırını ile ardiyesi yangında kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KOCAELİ'nin Derince ilçesinde söndürülmeyen ateş nedeniyle köy fırını ve ardiyesi yandı.

        Davulcular köyünde, dün saat 22.30 sıralarında köyün ortak kullandığı fırın ve ardiyesinin olduğu ahşap binalardan duman yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. Köylüler ve köydeki gönüllü itfaiye ekibi, yangına ilk müdahaleyi hortumlarla yaptı. Bölgeye sevk edilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle fırın ve ardiyenin olduğu binaların kullanılmaz hale geldiği belirtildi. İncelemede yangının, fırının çevresinde yakılan ve söndürülmeyen ateşin sıçraması sonucu çıktığı belirlendi.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Miras belası! Ağabey kardeşe kıydı!
        Miras belası! Ağabey kardeşe kıydı!
        Macron'dan 'tokat' görüntülerine yanıt
        Macron'dan 'tokat' görüntülerine yanıt
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        "Mourinho'yu göndermesi lazım"
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Eğlence mekanına el bombası atıldı: 7 yaralı
        Eğlence mekanına el bombası atıldı: 7 yaralı
        Liverpool'da araç kalabalığa daldı!
        Liverpool'da araç kalabalığa daldı!
        Parmaklar suda hep aynı şekilde mi buruşur?
        Parmaklar suda hep aynı şekilde mi buruşur?
        İsrailli aşırı sağcı bakandan skandal öneri
        İsrailli aşırı sağcı bakandan skandal öneri
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Kuvvetli sağanak yağmur ve çöl tozu uyarısı
        Kuvvetli sağanak yağmur ve çöl tozu uyarısı
        7 kere düş 8 kere kalk!
        7 kere düş 8 kere kalk!
        Dekoratif beton kemer 2 can aldı
        Dekoratif beton kemer 2 can aldı
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        İlhan Şeşen vefat etti
        İlhan Şeşen vefat etti
        Narin Güran cinayetinde cezalar onandı
        Narin Güran cinayetinde cezalar onandı

        Benzer Haberler

        4. Kocaeli Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        4. Kocaeli Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Ağabeyi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü
        Ağabeyi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü
        İzmit Körfezi'ne 6 bin balık ve 100 yapay resif bırakıldı
        İzmit Körfezi'ne 6 bin balık ve 100 yapay resif bırakıldı
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de bir kişi tartıştığı kardeşini tüfekle öldürdü
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de bir kişi tartıştığı kardeşini tüfekle öldürdü
        Kocaeli'de bir kişi tartıştığı ağabeyini tüfekle yaraladı
        Kocaeli'de bir kişi tartıştığı ağabeyini tüfekle yaraladı
        İzmit Körfezi'ne 6 bin balık ile 100 yapay resif bırakıldı
        İzmit Körfezi'ne 6 bin balık ile 100 yapay resif bırakıldı