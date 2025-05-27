Köy fırını ile ardiyesi yangında kullanılamaz hale geldi
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde söndürülmeyen ateş nedeniyle köy fırını ve ardiyesi yandı.
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde söndürülmeyen ateş nedeniyle köy fırını ve ardiyesi yandı.
Davulcular köyünde, dün saat 22.30 sıralarında köyün ortak kullandığı fırın ve ardiyesinin olduğu ahşap binalardan duman yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. Köylüler ve köydeki gönüllü itfaiye ekibi, yangına ilk müdahaleyi hortumlarla yaptı. Bölgeye sevk edilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle fırın ve ardiyenin olduğu binaların kullanılmaz hale geldiği belirtildi. İncelemede yangının, fırının çevresinde yakılan ve söndürülmeyen ateşin sıçraması sonucu çıktığı belirlendi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.