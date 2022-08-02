AK Parti'li Ellibeş'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kocaeli'de katılacağı açılışa davet

KOCAELİ (AA) - AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, 6 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İzmit Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilecek 10. Açılış Bayramı'na herkesi davet etti.



Ellibeş, yaptığı yazılı açıklamada, çok heyecanlı ve coşkulu olduklarını, meydanda bugüne kadar birçok miting ve toplu açılışa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 3,5 yıllık aranın ardından yeniden aynı yerde Kocaelilerle buluşacağını belirtti.



Erdoğan'ın bu arada kente ziyaretleri olduğunu ancak İzmit Milli İrade Meydanı'ndaki buluşmaların yerinin her zaman ayrı olduğunu vurgulayan Ellibeş, "Bu buluşmanın da çok özel ve coşkulu geçeceğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın gönlünde Kocaeli'nin ayrı yeri olduğunu, şehrimizi evi gibi gördüğünü biliyoruz. Marmara Bölgesi'nde İstanbul dışında ilk programını ilimizde yaparak bunu bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı.



Başkan Ellibeş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kabine toplantısından sonra Kocaeli'ye yapacağı ziyarete dikkati çektiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin duyurusunu yaparken ilimizdeki yatırım ve eserleri andı. Bu, bizler için çok değerli. Bu duygularla İzmit Milli İrade Meydanı'nda 6 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da son dönemin yükselen değeri, büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirilecek 10. Açılış Bayramı'na tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum."

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