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GÜNCELLEME - Kocaeli'de hemşireyi darp iddiasıyla ikinci kez gözaltına alınan hasta yakınına adli kontrol

AA

GÜNCELLEME - Kocaeli'de hemşireyi darp iddiasıyla ikinci kez gözaltına alınan hasta yakınına adli kontrol

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, erkek hemşireyi darbettiği iddiasıyla ikinci kez gözaltına alınan hasta yakınına, adli kontrol hükümleri uygulandı.

Gebze Fatih Devlet Hastanesi acil bölümünde görevli hemşire Önder G'yi 29 Temmuz'da darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.O. hakkında savcılık tarafından yapılan itiraz üzerine yakalama kararı çıkarıldı.

Yeniden gözaltına alınan M.O, işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta tekrar ifadesi alınan şüpheli, tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gebze Fatih Devlet Hastanesi acil bölümünde görevli hemşire Önder G. ile hasta yakını M.O. arasında 29 Temmuz'da tartışma çıkmış, tartışma sonucu hemşireyi darbettiği gerekçesiyle M.O. gözaltına alınmıştı.

Burnunda kırık oluşan Önder G, M.O. hakkında şikayette bulunmuş, şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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