Kocaeli'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 4 katlı apartmanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken evde hasar oluştu.

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