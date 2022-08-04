Gebze'de kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Sultan Orhan Mahallesi'nde D-100 kara yolu kuzey yan yolda ilerleyen E.K'nin kullandığı 41 EN 561 plakalı motosiklet kaldırıma çarparak devrildi.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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