Gölcük'te kavgayı ayırmak isteyen kişi bıçakla yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Gölcük ilçesinde, bir restoranda çıkan kavgayı ayırmaya çalışan kişi bıçakla yaralandı.



Değirmendere Mahallesi Kemal İnce Sokak'taki bir restoranda kimliği öğrenilemeyen 2 kişi arasında kavga çıktı.

Kavgayı ayırmak için araya giren S.Ö. bıçakla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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