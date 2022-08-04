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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gölcük'te kavgayı ayırmak isteyen kişi bıçakla yaralandı

AA

Gölcük'te kavgayı ayırmak isteyen kişi bıçakla yaralandı

KOCAELİ (AA) - Gölcük ilçesinde, bir restoranda çıkan kavgayı ayırmaya çalışan kişi bıçakla yaralandı.

Değirmendere Mahallesi Kemal İnce Sokak'taki bir restoranda kimliği öğrenilemeyen 2 kişi arasında kavga çıktı.

Kavgayı ayırmak için araya giren S.Ö. bıçakla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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