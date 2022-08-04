Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu dış ticaret verilerini değerlendirdi:

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 9 günlük Kurban Bayramı tatiline rağmen temmuz ayında da en yüksek ihracat değerine ulaşılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan temmuz ayı geçici dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Temmuz ayında ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artışla 18 milyar 550 milyon dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatan Zeytinoğlu, "Bu değer tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracatı oldu. Bu dönemde 9 günlük bayram tatili olmasına rağmen 7. ayda da en yüksek ihracat değerini yakalamış olmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, temmuz ayında ithalatın da artış gösterdiğini, yüzde 40,8 yükselişle 29 milyar 132 milyon dolara ulaştığını anımsattı.

Temmuz ayı enflasyon verilerine de değinen Zeytinoğlu, şunları kaydetti:



"ÜFE alt kalemlerine baktığımızda temmuzda elektrik gaz buhar sektöründe yıllık yüzde 441,75'lik, ana sanayi gruplarından enerji kaleminde ise yıllık yüzde 350,64'lük artışlar dikkati çekiyor. Enerji fiyatlarındaki yükselişin ÜFE'deki maliyet baskısını artırmaya devam ettiğini görüyoruz."

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