Kocaeli'de servis minibüsü ile çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Beylikbağı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde M.Ç. idaresindeki 41 P 1182 plakalı servis minibüsü ile Ö.B'nin kullandığı 34 HL 8704 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü Ö.B, 112 Acil Servis ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.











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