Kocaeli'de yolda yürürken tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolda yürürken tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Gebze Alaettin Kurt Stadyumu'nda yürüyüş yapan K.İ, tanımadığı kişi tarafından karnından bıçaklandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan K.İ, ambulansla Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zihinsel engelli olduğu belirtilen şüpheli G.M, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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