Kocaeli 10. Açılış Bayramı'na hazır

KOCAELİ (AA) - AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, 10. Açılış Bayramı'nın yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İzmit Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Ellibeş, yaptığı yazılı açıklamada, bu önemli ziyaret nedeniyle büyük bir coşku ve heyecan yaşadıklarını belirterek, Kocaeli'de açılış bayramından herkesin haberdar olması için büyük bir özveriyle çalıştıklarını kaydetti.

Dünya genelinde önemli bir süreçten geçildiğine işaret eden Ellibeş, şunları kaydetti:

"Pandemi ve ardından yaşanan Rusya-Ukrayna savaşıyla tüm dünyada enerji ve gıda sorunları ortaya çıkarırken Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hem içeride hem dışarıda bu krizlerin ortaya çıkardığı sonuçlarla mücadele ediyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan veriler ışığında küresel etkilere bağlı enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadelede iyi yönde bir ivme yakalanmış durumda. İşte böylesine önemli bir dönemde Cumhurbaşkanımızı ilimizde ağırlayacak olmaktan onur duyuyoruz. Aynı zamanda şehrimize değer katan, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran pek çok eserin de bu buluşmada resmi açılışını gerçekleştireceğiz."



Ellibeş, 10. Açılış Bayramı kapsamında yapılan hazırlık çalışmalarına değinerek, "Bu büyük şölene, şehrimiz adına yapılan eserlerin açılış töreninde coşku ve heyecanı bütün vatandaşlarımızla yaşamak istiyoruz. Bu noktada üzerimize düşen ne varsa yerine getirmek için programın netleştiği andan itibaren büyük bir özveriyle çalışan tüm teşkilatımızı, gençlerimizi ve kadın kollarımızı da ayrıca tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımızı, Kocaeli çok özledi." ifadelerini kullandı.

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