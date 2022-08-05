Kocaeli'de komşular arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

İnönü Mahallesi 1954. Sokak'ta komşular arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda S.D. başına aldığı demir darbesiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

S.D. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.