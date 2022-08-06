Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletteki kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Mustafa Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi'nde seyreden H.K. idaresindeki 34 ENB 649 plakalı motosiklet, tali yoldan caddeye çıkan S.Y. yönetimindeki 34 BM 9619 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada savrularak yola düşen motosikletteki yolcu Ş.K. yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki özel hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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