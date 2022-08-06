Bakanlar Soylu, Kurum ve Nebati, Kocaeli'de toplu açılış törenine katıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK'yı, DEAŞ'ı, FETÖ'yü, DHKP-C'yi de tuş ediyoruz. Gelecek nesillerimiz, gençlerimiz ve huzurlu bir Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

İzmit Milli İrade Meydanı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Soylu, Kocaeli'de olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Kocaelililere, "2023'e hazır mısınız?" diye soran Soylu, "Size şu kadarını söyleyeyim. Kim ne derse desin, kim ne söylerse söylesin; 2023'te o seçimin akşamı, bugün Amerika'dan, Avrupa'dan Tayyip Erdoğan'a çelme takmaya çalışanlar, Allah biliyor ki içimizi, o akşam Tayyip Erdoğan'ın önünde diz çökecekler." diye konuştu.

Bakan Soylu, "Tayyip Erdoğan'ın hayali; bu ülkede iktidar olmak değildir sadece, şehir hastaneleri, bölünmüş yolları yapmak değildir sadece." diyerek, "Tayyip Erdoğan'ın hayali; İHA ve SİHA ile terörün beline darbe vurmak değildir sadece. Tayyip Erdoğan'ın bir hayali var; 2023 seçimini kazanmak değildir, 2123'ün Türkiye'sini kazanmaktır." ifadesini kullandı.

Gelecek 100 yılın altyapısını kurduklarını dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Gıda krizi için, Ukrayna-Rusya savaşının durması için Tayyip Erdoğan'ın ayağına geldiler mi? Sevmeseler de geldiler mi? Bizim onların, Avrupa'nın, Amerika'nın sevgisine ihtiyacımız yok. Milletimizin sevgisine, gücüne ihtiyacımız var. PKK'yı, DEAŞ'ı, FETÖ'yü, DHKP-C'yi de tuş ediyoruz. Gelecek nesillerimiz, gençlerimiz ve huzurlu bir Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz. 2023'e hazır mısınız? Sandıkları patlatmaya hazır mısınız? 2123'ün Türkiye'sini gelecek nesillerimize bırakmaya hazır mısınız?"

- "Güçlü şehirlerimizi inşa ediyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Kocaeli'nin sanayinin teknolojinin başkenti olduğunu söyledi.

Bakan Kurum, kentte toplam yatırım bedeli 8 milyar 550 milyon lira olan 245 eserin açılışını gerçekleştirdiklerini aktararak, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sizlerden aldığımız destekle güçlü şehirlerimizi inşa ediyoruz. Kocaeli'mizin 12 ilçesini birbirinden ayırmadan, 472 mahallesinde yaşayan 2 milyonu aşkın vatandaşımız için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Kente yatırım yapmaya devam edeceklerini belirten Kurum, Cedit Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarının kısa sürede başlayacağını kaydetti.

Körfezin kirliliğinin kente yakışmadığını dile getiren Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız bize talimat verdi. Biz de Büyükşehir Belediyemizle Körfez'deki dip çamurunun temizliğini bu yıl içerisinde başlatıyoruz. Tertemiz bir Körfez'e hep birlikte kavuşuyoruz." şeklinde konuştu.

Kurum, Dilovası'nda vatandaşların daha iyi şartlarda yaşaması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla örnek bir proje hazırladıklarını anlattı.

Bölgedeki Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin kapatılacağını ifade eden Kurum, Dilovası'nın havasının kirlenmeyeceğini dile getirdi.

Kurum, şehri daha iyi noktalara taşımak için çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve eylül ayında başlatılacak Sosyal Konut Projesi'nin Kocaeli'nde de hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise Kocaeli'nin sanayisi ve teknolojisiyle Türkiye'nin yüz akı olduğuna işaret ederek, "Kocaeli'den bütün Türkiye'ye yayılan o enerjiyle ve heyecanla ülkeye hizmet etmenin gururuyla hepinizin önündeyiz." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, açılışı yapılan toplam 8,5 milyar lira değerindeki 245 eserin 77'sinin 3,2 milyar lira bedelle Büyükşehir Belediyesince hayata geçirildiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.