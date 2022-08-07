Ekin Uzunlar Gebze'de konser verdi

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KOCAELİ (AA) - Gebze Belediyesince düzenlenen yaz konserleri kapsamında Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Ekin Uzunlar sahne aldı.

Beylikbağı Stadı'nda düzenlenen konsere, Gebzeliler yoğun ilgi gösterdi. Konser alanını dolduran müzikseverler, Ekin Uzunlar'ın şarkılarına eşlik etti.

Konser öncesi alanı gezen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, özellikle gençlerden gelen talepler doğrultusunda ünlü isimleri müzikseverlerle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.



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