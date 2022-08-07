Kocaeli'de trafik kazasında iki motosikletin sürücüsü yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan iki motosikletin sürücüsü tedavi altına alındı.

Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametinde seyreden Yunus Ç'nin kullandığı 34 AZ 7161 plakalı motosiklet, Akse Mahallesi mevkisinde aynı yöne giden bir hafif ticari araçla çarpışarak yere savruldu.

Sürüklenen motosiklet, arkadan gelen Aziz Mahmut S'nin kullandığı 07 FAN 22 plakalı başka bir motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Yunus Ç. Farabi Devlet Hastanesi'ne, Aziz Mahmut S. de Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Ulaşım motosikletlerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

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