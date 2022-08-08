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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de iki aile arasında çıkan silahlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

AA

Kocaeli'de iki aile arasında çıkan silahlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı sopalı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mevlana Mahallesi'nde iki ailenin fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Pompalı tüfekten açılan ateş sonucu Y.S.T. ile sopalarla darbedilen A.K.ve S.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan A.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili F.Ö.ve A.Ö. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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