Kocaeli'de elektrik akımına kapılarak inşaattan düşen işçi öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde elektrik akımına kapılarak inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Dumlupınar Mahallesi Tufan Sokak'taki inşaatta çalışan Bülent Aslan (46), binanın 4. katındaki iskelede cam montajı yaptığı sırada, elindeki demir profil, yüksek gerilim tellerinin üzerine düştü.

Demirin iskeleye temas etmesi üzerine elektrik akımına kapılan Aslan, 4. kattan yere düştü.

Olayda trafoda yaşanan patlama sesini duyan vatandaşlar panik yaşarken, mahallenin elektriği kesildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bülent Aslan'ın cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.