Kocaeli'de ters yönde ilerleyen otomobilin neden olduğu kazada 2 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ters yönde ilerleyen otomobille çarpışan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi Abdurrahman Korhan Caddesi'nde ters yönde ilerleyen M.G. idaresindeki 34 Z 9017 plakalı otomobil, A.K. idaresindeki 06 AIA 11 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 06 AIA 11 plakalı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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