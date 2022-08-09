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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

AA

Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Balçık Mahallesi 3265 Sokak'ta plastik çatal, bıçak ve kaşık üretimi yapılan fabrikada bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, fabrikada hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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