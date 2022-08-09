Kocaeli'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Balçık Mahallesi 3265 Sokak'ta plastik çatal, bıçak ve kaşık üretimi yapılan fabrikada bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, fabrikada hasar oluştu.

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