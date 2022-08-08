Kocaeli'de iki aile arasındaki kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 kişinin yaralandığı iki aile arasındaki silahlı sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Mevlana Mahallesi'nde iki ailenin fertleri arasında çıkan kavganın ardından yakalanan Ü.Ö, A.Ö, F.Ö. ve A.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gebze ilçesinde iki aile arasında dün çıkan kavgada pompalı tüfekten açılan ateş sonucu Y.S.T. ile sopalarla darbedilen A.K. ve S.K. yaralanmıştı.

Polis ekipleri, olayın ardından F.Ö. ve A.Ö'yü daha sonra Ü.Ö. ve A.Ö'yü gözaltına almıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.