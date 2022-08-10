Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Dükkanı kül oldu! "Allah'ım bu nasıl bir acı"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava şartları dolayısıyla Uzunkum, Tuzağzı, Dikili, Babalı ve Sarısu plajlarında, Bağırganlı, Cebeci ve Kumcağız plajlarının ise bazı bölgelerinde denize girmek yasaklandı.

Açıklamada, vatandaşların mantar dubalarla çevrili, cankurtaranlık hizmeti verilen diğer plajlarda denize girmeleri istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.