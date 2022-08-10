İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 4 milyon 968 bin lira ceza kesildi

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KOCAELİ (AA) - İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 4 milyon 968 bin 823 lira ceza uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri Yarımca Demiryeri mevkisinde denetim gerçekleştirdi.

Deniz uçağıyla yapılan denetimlerde, "Vanuatu" bandıralı "Abana" adlı kuru yük gemisinden kirli balast deşarj edildiği tespit edildi.

Körfezi kirleten gemiye, 4 milyon 968 bin 823 lira ceza kesildi.

Gemi etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.

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