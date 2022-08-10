Kocaeli'de göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan kontrolde 5 kaçak göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, araç sürücüsü M.L. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen M.L, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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