Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada anne ve kızı yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan anne ve kızı tedavi altına alındı.

D-100 kara yolunda İstanbul yönüne giden Harun K. idaresindeki 34 BKK 23 plakalı otomobil, Sultan Orhan Mahallesi mevkisinde aynı istikamette seyreden Uğur T'nin kullandığı 41 RS 168 plakalı otomobille çarpıştı.

Uğur T'nin kullandığı otomobilde bulunan Hira T. ile 3 yaşındaki kızı Rukiye T. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan yoldaki ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

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