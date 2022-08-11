Kocaeli'de taşıdıkları yükü sattıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de taşıdıkları yükü sattıkları iddia edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Dilovası'nda faaliyet gösteren bir firmadan yüklenen ve başka bir ile nakledilmesi gereken piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan yapı malzemesinin yerine ulaşmadığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.

Malzemeyi üçüncü kişiler aracılığıyla farklı illere sevk ederek piyasa değerinin altında satıp haksız kazanç elde eden 4 şüpheli ile satın alan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.





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