Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta 11 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde durdurulan araçta 11 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüleri M.S. ve A.S. gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.





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