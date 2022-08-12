Kocaeli'de tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan hamile kadın taburcu edildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolda yürürken tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan hamile kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gebze Alaettin Kurt Stadyumu'nda 5 Ağustos'ta yürüyüş yaptığı sırada tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklanan 27 haftalık hamile K.İ'nin, iç kanama nedeniyle bebeği sezaryenle alındı.

Kuvöze konulan bebek, 6 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören K.İ'nin ise bugün taburcu edildiği öğrenildi.

Gebze Alaettin Kurt Stadyumu'nda 5 Ağustos'ta yürüyüş yapan K.İ, tanımadığı kişi tarafından karnından bıçaklanmış, ambulansla Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen şüpheli G.M, tutuklanmıştı.







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