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GÜNCELLEME - Kocaeli'de 16 yıl önce işlenen cinayete ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

AA

GÜNCELLEME - Kocaeli'de 16 yıl önce işlenen cinayete ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - İstanbul'un Pendik ilçesindeki bir tekstil firmasının muhasebe görevlisinin 16 yıl önce öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden ikisi cezaevine gönderildi.

Personel maaşlarının yatırılacağı günün gecesinde firmaya ait çelik kasayla kaybolan muhasebeci Bülent Demir, 10 gün sonra Gebze'de boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. İçerisinde 80 bin lira olan çelik kasaya ise içi boş halde Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda ulaşıldı.

O dönem jandarmanın sorumluluk alanında işlenen cinayetin zanlıları tespit edilemediği için dosya kapandı.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, faili meçhul cinayet olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında dosya yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirildi.

Ekipler, 1,5 aylık çalışma sonucu o dönem söz konusu firmada güvenlik görevlisi olan M.M'yi gözaltına aldı.

M.M'nin emniyetteki ifadesi doğrultusunda A.B.E, M.Ö. ve M.K.Ö'yü de yakaladı. Olayla ilgili olduğu belirtilen bir kişinin ise şüpheliler tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M. tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden A.B.E. ve M.Ö. tutuklanırken, M.K.Ö'ye ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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