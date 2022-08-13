Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 9 yabancı uyruklu yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 9 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çayırova ve Gebze ilçelerinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Çalışmada, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen S.A, B.S, E.S, H.H, A.K, S.S, T.A, O.A. ve G.A. yakalandı.

Polisten kaçmak için dikenli tellerden atlamak isterken kollarından yaralanan A.K. ve S.S'ye, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi uygulandı.

Yabancı uyrukluların, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

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