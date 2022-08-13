Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 9 yabancı uyruklu yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 9 yabancı uyruklu yakalandı

AA

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 9 yabancı uyruklu yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 9 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çayırova ve Gebze ilçelerinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Çalışmada, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen S.A, B.S, E.S, H.H, A.K, S.S, T.A, O.A. ve G.A. yakalandı.

Polisten kaçmak için dikenli tellerden atlamak isterken kollarından yaralanan A.K. ve S.S'ye, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi uygulandı.

Yabancı uyrukluların, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de yasak alanda midye avcılığı yapan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de yasak alanda midye avcılığı yapan 2 kişi ...
Kocaeli'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü ...
Karamürsel'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Karamürsel'de hafif ticari araçla çarpışan ...
Taş döşemelerle gizlenen sandıklardan 107 kilo uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Taş döşemelerle gizlenen sandıklardan 107 kilo ...
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Kayınpederini 8 kez bıçaklayıp, başına keserle vurmuş 
YEREL HABERLER Kayınpederini 8 kez bıçaklayıp, başına ...
Malazgirt Zaferi için 1600 kilometre pedal çevirecekler
YEREL HABERLER Malazgirt Zaferi için 1600 kilometre pedal ...
Gece bekçisi itiraf edince 3 cinayet aydınlatıldı (2)
YEREL HABERLER Gece bekçisi itiraf edince 3 cinayet aydınlatıldı (2)
Kocaeli'de tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan hamile kadın taburcu edildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de tanımadığı kişi tarafından bıçaklanan ...
Kocaeli'de kaybolan 14 yaşındaki çocuk bulundu
YEREL HABERLER Kocaeli'de kaybolan 14 yaşındaki çocuk bulundu
Kocaeli'de 14 yaşındaki kayıp kız aranıyor
YEREL HABERLER Kocaeli'de 14 yaşındaki kayıp kız aranıyor
Kocaeli'de kayınpederini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de kayınpederini bıçaklayarak öldüren şüpheli ...
Kocaeli'de damadı tarafından bıçaklanan kişi öldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de damadı tarafından bıçaklanan kişi öldü
GÜNCELLEME - Kocaeli'de 16 yıl önce işlenen cinayete ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kocaeli'de 16 yıl önce işlenen cinayete ...
Kocaeli'de 16 yıl önce işlenen cinayetin şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 16 yıl önce işlenen cinayetin şüphelileri ...
Kayınpederini bıçakla öldürdü, eşini çekiçle ağır yaraladı
YEREL HABERLER Kayınpederini bıçakla öldürdü, eşini çekiçle ağır ...
Gece bekçisi itiraf edince 3 cinayet aydınlatıldı
YEREL HABERLER Gece bekçisi itiraf edince 3 cinayet aydınlatıldı
Bıçaklanan kadının sezaryenle alınan bebeği kurtarılamadı
YEREL HABERLER Bıçaklanan kadının sezaryenle alınan bebeği ...
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Deniz Hava Komutanlığının tek kadın pilotu Hatice Yüzbaşı TSK'nın emrinde
YEREL HABERLER Deniz Hava Komutanlığının tek kadın pilotu Hatice ...
Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları öne ...
Gebze'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Gebze'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ...
Kocaeli'de ekili arazileri su bastı (2)
YEREL HABERLER Kocaeli'de ekili arazileri su bastı (2)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.