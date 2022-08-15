Kocaeli'de zam isteyen ev sahibinin 2 oğlunu pompalı tüfekle yaralayan kişi yakalandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, zam isteyen ev sahibinin 2 oğlunu pompalı tüfekle yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Yarenler Sokak'ta yaşayan kiracı A.K. ve oğlu O.K, kira artışı konusunda ev sahibi M.K. ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda O.K. pompalı tüfekle ateş etti. Bu sırada ev sahibinin oğulları A.R.K. ve R.K, seken saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Şüpheli O.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.





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