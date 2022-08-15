Kocaelispor, Mehmet Sak'ı kadrosuna kattı

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KOCAELİ (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Kocaelispor, Mehmet Sak'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mehmet Sak ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada, transferin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.





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