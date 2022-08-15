"Asrın felaketi"ni yaşayan Gölcük, depremin izlerini sildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Asrın felaketi"ni yaşayan Gölcük, depremin izlerini sildi

AA

"Asrın felaketi"ni yaşayan Gölcük, depremin izlerini sildi

KOCAELİ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük, 23 yılın ardından facianın acı izlerinden uzak bir görüntü ortaya koyuyor.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yaptığı yazılı açıklamada, 17 Ağustos 1999'un deprem gerçeğinin ülke genelinde anlaşılması açısından bir milat olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin 45 saniye gibi kısa bir sürede, büyük acılar yaşayarak, deprem gerçeğini öğrendiğini aktaran Sezer, "'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen, ülke tarihimizin en büyük depreminin üzerinden 23 yıl geçti. Bu 23 yıllık süre zarfında, o zamanki adıyla Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yapılan kalıcı konutlarla ilçemizde konut açığı giderildi. İlçemizin sosyal ve kültürel açıdan gelişimi, her yıl artarak devam ediyor. Dünden bugüne, ilçemizde taş üstüne taş koyan tüm idarecilerimize, dönemin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na, dönemin Gölcük Belediye başkanları İsmail Barış ve Mehmet Ellibeş'e ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a, emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Sezer, depremin izlerini silen Gölcük'te insanların, geleceğe umutla baktığını dile getirerek, deprem sırasında ilçenin nüfusu 80 binden, deprem sonrasında 55 bine gerilediğini bildirdi.

Nüfusun bugün resmi rakamlara göre 172 binin üzerine yükseldiğini vurgulayan Sezer, Donanma Komutanlığı, askeri tersanesi, otomotiv sanayisi, diğer yan sanayi kuruluşları, sosyal ve kültürel alanlarıyla Gölcük'ün tekrar çekim merkezi olduğunu gösterdiğini ifade etti.

- "Gölcük'te ağır hasarlı olup yıkılmayan binamız yok"

Sezer, ilçede onarım, güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binaların ve vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, sosyal riskler oluşturan metruk yapıların yıkımına da devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar, metruk ya da onarım ve güçlendirilmesi yapılmayan orta hasarlı 101 bina ile Denizevler Kentsel Dönüşüm alanındaki 50 binanın ve eski sanayi alanındaki 10 binanın yıkımını gerçekleştirdik. Bir dönem enkaz döküm sahası olarak kullanılan, Gölcük Belediyesi Rahvan At Yarışı Tesisleri'nin altında yer alan 56 bin metrekare alanda Gölcük Millet Bahçesi'nin yapımı da bitme aşamasına geldi. Millet bahçemiz, doğal zenginlikleriyle insanlarımızın nefes alacağı sosyal bir yaşam alanı olacak. Gölcük'te ağır hasarlı olup yıkılmayan binamız yok. İlçemizde kentsel dönüşüm projeleri de yapıldı. Deprem gerçeğini hiçbir zaman unutmamalıyız, tedbiri elden bırakmamalıyız. Gölcük Belediyesi olarak Afet Acil Durum Grubu oluşturduk. Sivil iş makinesi sahiplerini de bu gruba ekledik. Gölcük Belediye Meclisi kararıyla GESOTİM'le iş birliği protokolü yaptık. Afet anlarında, mobil telefon sisteminin yoğunluktan kesilmesi nedeniyle AFAD Kocaeli Müdürlüğü ile iş birliğiyle Derince'ye telsiz rölesi kurduk. Afet anında, ilçenin her yanındaki tüm ekiplerimizle ve merkezi idare ile irtibatın sürekliliği imkanını elde ettik."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

17 Ağustos'ta enkazdan çıkan depremzede, gönüllü itfaiyeci olarak yardıma koşuyor
YEREL HABERLER 17 Ağustos'ta enkazdan çıkan depremzede, gönüllü ...
Kocaelispor, Mehmet Sak'ı kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Kocaelispor, Mehmet Sak'ı kadrosuna kattı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi ...
Gebze'de, 2'si zincirleme 3 kaza; 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Gebze'de, 2'si zincirleme 3 kaza; 4 kişi yaralandı
Erkek arkadaşı, iş yerini basarak darbetti / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Erkek arkadaşı, iş yerini basarak darbetti / Ek ...
Kocaeli'de zam isteyen ev sahibinin 2 oğlunu pompalı tüfekle yaralayan kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de zam isteyen ev sahibinin 2 oğlunu pompalı ...
Kiraya zam isteyen ev sahibinin oğullarını pompalı tüfekle vurdu
YEREL HABERLER Kiraya zam isteyen ev sahibinin oğullarını pompalı ...
Erkek arkadaşı, iş yerini basarak darbetti
YEREL HABERLER Erkek arkadaşı, iş yerini basarak darbetti
Başkan Sezer: Gölcük´te yıkılması gereken ağır hasarlı bina yok  
YEREL HABERLER Başkan Sezer: Gölcük´te yıkılması gereken ağır ...
Kötü koku endişe yarattı, kanalizasyon hattının tıkalı olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kötü koku endişe yarattı, kanalizasyon hattının ...
Kocaeli'de kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Kocaeli'de kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Evinde bıçaklandı, yardım istemek için çıktığı kapının önüne yığıldı; hastanede öldü
YEREL HABERLER Evinde bıçaklandı, yardım istemek için çıktığı ...
Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Kocaeli'de koşuldu
YEREL HABERLER Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın dördüncü ayağı ...
Hurdacıların 'bakır kablo' için yaktığı ateş ormanı tutuşturdu (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Hurdacıların 'bakır kablo' için yaktığı ateş ormanı ...
Kocaeli'de orman yangını (1)
YEREL HABERLER Kocaeli'de orman yangını (1)
GÜNCELLEME - Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın ...
Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ...
Deniz kenarındaki kayalıklarda mahsur kalan yavru geyik, jet ski ile kurtarıldı
YEREL HABERLER Deniz kenarındaki kayalıklarda mahsur kalan yavru ...
Kocaeli'de denizden kurtarılan karacanın sağlık durumu iyiye gidiyor
YEREL HABERLER Kocaeli'de denizden kurtarılan karacanın sağlık ...
Kocaeli'de denizde mahsur kalan karacanın yardımına cankurtaranlar yetişti
YEREL HABERLER Kocaeli'de denizde mahsur kalan karacanın yardımına ...
Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Kocaeli'de silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli'de silahlı kavga: 1 yaralı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.