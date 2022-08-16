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Kocaeli'de 19 bin yapının deprem etüt çalışması tamamlandı

AA

Kocaeli'de 19 bin yapının deprem etüt çalışması tamamlandı

KOCAELİ (AA) - ŞENGÜL AZBAY - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden en fazla etkilenen Kocaeli'de hazırlanan "Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi" kapsamında 19 bin bağımsız birimin etüt raporu hazırlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AA muhabirine, farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara, deprem eğitimleri verildiğini belirterek, 2011-2020 yılları arasında düzenlenen 3 bin 264 eğitim programından 95 bin 951 kişinin yararlandığını anımsattı.

Kovid-19 salgını nedeniyle eğitimlere bir süre ara verildiğini, 2022 yılı içerisinde 121 eğitim programına 2 bin 535 kişinin katıldığını bildiren Büyükakın, bu eğitimlerin hayat kurtardığını ve eğitim çalışmalarına çok önem verdiklerini anlattı.

Büyükakın, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin izlerinin büyük ölçüde kentten silindiğini belirterek, "Ancak depremle ilgili yapılması gerekenlerin hepsi tamamen yapıldı mı dendiğinde, iş biraz daha karmaşık hale geliyor çünkü hala hasarlı binaların olduğunu biliyoruz. 28 ağır hasarlı bina vardı. Bunlardan 2 tanesi tescilliydi. En son yıkılmayan 7 ağır hasarlı bina kaldı. Büyük bir kararlılıkla valiliğimizle birlikte hasarlı binaların yıkım işlemine devam ediyoruz. Orta hasarlı binalar da var. Onlarla ilgili tebligatlar yapıldı. Ya güçlendirme çalışması yapılması ya da binanın yıkılması yönünde gerekli uyarılar yapıldı." ifadelerini kullandı.

- "Dönüşecek olan 19 bin bağımsız birim tespiti yapıldı"

Belediye tarafından "Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi"nin hazırlandığını vurgulayan Büyükakın, bu çalışmayla kentteki riskli alanların tespitinin yapıldığını, bununla ilgili detayları etütlerin gerçekleştirildiğini, fizibilite hesaplarının oluşturulduğunu kaydetti.

Belgeyi uzun uğraşlar sonunda tamamladıklarını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunduklarını aktaran Büyükakın, şunları söyledi:

"Buna göre, toplam 1100 hektar alanda toplamda 43 farklı bölgede çalışma yapıldı ve toplamda 100 bin kişiyi etkileyen bir etüt çalışması bu. Bu belgenin hazırlanması belki en kıymetli şeylerden bir tanesi, çünkü elinizde bir ölçüm yoksa bir etüt yoksa neyi düzelteceğinizi bilmezsiniz. Bu çalışmanın bitmiş olması ve bakanlığın onayına sunulmuş olması çok önemli bir aşama. Bazıları imar değişiklikleri yoluyla, bazıları TOKİ, bazıları belediye eliyle dönüşecek, bazıları kendiliğinden dönüşecek olan toplamda 19 bin bağımsız birim tespiti yapıldı ve bununla ilgili çalışmalara başlandı."

Kentin birçok noktasında kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini bildiren Büyükakın, yapı stoku açısından en riskli bölgelerden biri olan Cedit Mahallesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Büyükakın, Cedit Mahallesi'nde yıkım işlemlerinin tamamlandığını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayarak, belediyenin şu ana kadar 50 milyon liralık bir kaynak kullandığını belirtti.

- "2023 yılında erken uyarı sistemi geliştirilmiş olacak"

Benzer bir çalışmanın Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi'nde başlatıldığına işaret eden Büyükakın, "Orada da ofisimizi kurduk. Orada bireysel görüşmelere başladık. Yaptığımız ön görüşmelerde, yüzde 90'a yakınının orada bir kentsel dönüşüm istediğini belirledik." dedi.

Diğer ilçelerde de devam eden çalışmaları anlatan Büyükakın, Dilovası ilçesinde hayata geçirilecek çalışmada, orta ve uzun vadede 10 binin üzerinde bir konut üretilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Başkan Büyükakın, Gebze Teknik Üniversitesi ve AFAD iş birliğinde başlatılan "Kocaeli İli Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Şehir Uygulaması" projesiyle ilgili çalışmaların dördüncü yılında da devam ettiğini hatırlattı.

Projenin detaylarını paylaşan Büyükakın, "Aslında erken uyarı geliştirme çalışması. Bu da şehrin çeşitli noktalarına yerleştirilecek sensörler yoluyla yapılacak. 1 dakika önce insanların o haberi alması halinde çok büyük kazanımlar olabilir. Gazın kesilmesi, elektriğin kesilmesi çok avantajlar sağlayabilir. Bu uyarı sistemini geliştirme çalışmaları, Gebze Teknik Üniversitesi ile devam ediyor. Bu çalışmayı çok önemsiyoruz. İnşallah 2023 yılında, akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında, erken uyarı sistemi geliştirilmiş olacak. Bu da büyük bir zaman kazandıracak çünkü deprem olduğu zaman bina çökerse gaz sızıntısı, elektrik kaçağı da hayatlara mal olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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