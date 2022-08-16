Karamürsel'de motosikletten düşen çocuk yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde motosikletten düşen çocuk yaralandı.

4 Temmuz Mahallesi Dikdemir Sokak'ta U.B.Ö. (15) kullandığı motosikletle ilerlediği sırada dengesini kaybederek düştü.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.





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