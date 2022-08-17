Karamürsel'de 300 kök Hint keneviri ele geçirildi

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ele geçirilen 300 kök Hint keneviri imha edildi.

Avcıköyü mevkisinde ormanlık bölgede devriye görevini yürüten Karamürsel İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ayrı noktada 300 kök Hint keneviri ekildiğini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Hint kenevirlerini sökerek imha etti.





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