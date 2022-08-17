Kocaeli'de depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı

AA

Kocaeli'de depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Saraylı Mahallesi'ndeki 17 Ağustos Mezarlığı'na sabahın erken saatlerinde gelenler, 23 yıl önce depremde kaybettikleri yakınlarının mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Yakınlarının mezarını ziyaret eden Sadun Geven, gazetecilere, depremde annesini, babasını ve 3 kardeşini kaybettiğini söyledi.

Deprem gecesi asker arkadaşına kalmaya gittiği için enkaz altında kalmaktan kurtulduğunu dile getiren Geven, "23 sene olmasına rağmen her yaşadığımız saniye, 17 Ağustos depremini yaşıyoruz. Depremden sonra evime geldim. Ana, baba, kardeş hepsi enkaz altında." dedi.

Annesi Aygül Koçak'ın mezarını ziyaret eden Feryal Koçak da yıllar geçmesine rağmen acısının hiç dinmediğini dile getirdi.

Koçak, "Bizim yüreklerimiz hala o enkazın altında. Onlara kavuşuncaya kadar yüreklerimiz orada kalacak." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karamürsel'de 300 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Karamürsel'de 300 kök Hint keneviri ele geçirildi
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, depremin merkezi Gölcük'te anıldı
YEREL HABERLER Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, depremin ...
Bakan Soylu: Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz (4)
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi ...
Bakan Soylu, Gölcük'teki deprem anma töreninde konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Gölcük'teki deprem anma töreninde ...
Bakan Soylu: Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz (3)
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi ...
Bakan Soylu: Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz (2)
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi ...
Bakan Soylu'dan Gaziantep'te camilerden yapılan anonsa ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Bakan Soylu'dan Gaziantep'te camilerden yapılan ...
İçişleri Bakanı Soylu, Kocaeli'de deprem şehitlerini anma etkinliğine katıldı:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Kocaeli'de deprem şehitlerini ...
Bakan Soylu: Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi ...
AKUT ekipleri Gölcük'teki "batık şehre" dalış gerçekleştirdi
YEREL HABERLER AKUT ekipleri Gölcük'teki "batık şehre" dalış ...
Kocaeli'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden ...
Karamürsel'de motosikletten düşen çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Karamürsel'de motosikletten düşen çocuk yaralandı
Motosiklet kazasında ölen Buğra, toprağa verildi
YEREL HABERLER Motosiklet kazasında ölen Buğra, toprağa verildi
Hyperloop Geliştirme Yarışması Kocaeli'de sürüyor
YEREL HABERLER Hyperloop Geliştirme Yarışması Kocaeli'de sürüyor
Marmara Depremi'nde Gölcük'te oluşan "batık şehir" görüntülendi
YEREL HABERLER Marmara Depremi'nde Gölcük'te oluşan "batık şehir" ...
Kocaeli'de 19 bin yapının deprem etüt çalışması tamamlandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 19 bin yapının deprem etüt çalışması ...
17 Ağustos Depremi'nin üzerinden 23 yıl geçti
YEREL HABERLER 17 Ağustos Depremi'nin üzerinden 23 yıl geçti
Babasının 45 yıl önce adım attığı kimya sektöründe 40 ülkeye ihracat yapıyor
YEREL HABERLER Babasının 45 yıl önce adım attığı kimya sektöründe 40 ...
Kocaeli sahillerinde geçen hafta 172 kişi boğulmaktan kurtarıldı
YEREL HABERLER Kocaeli sahillerinde geçen hafta 172 kişi boğulmaktan ...
Kocaeli'de 170 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 170 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Prof. Dr. Bülent Oruç: 2 bin 300 orta hasarlı bina bir an önce yıkılmalı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Bülent Oruç: 2 bin 300 orta hasarlı bina ...
'İstanbul depremi beklediğimiz büyüklükte olursa hiçbir zaman hazır olamayız'
YEREL HABERLER 'İstanbul depremi beklediğimiz büyüklükte olursa ...
Bıçaklı kavgada kazara kardeşini de yaraladı
YEREL HABERLER Bıçaklı kavgada kazara kardeşini de yaraladı
Kocaeli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.