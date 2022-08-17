Kocaeli'de uygulama noktasında ters yönden gelen otomobilin çarptığı polis yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, uygulama noktasında ters yönden gelen otomobilin çarptığı polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki uygulama noktasında ters yönden gelerek polisin "dur" ihtarına uymayan Ali G'nin kullandığı otomobil, aracı durdurmaya çalışan polis memuru Ramazan A'ya çarptı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, otomobili yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan iş yerinin kapısına bırakarak yaya olarak uzaklaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil, ekiplerin incelemesinin ardından otoparka çekildi.

Otomobili iş yerinin sahibinden emanet aldığı öğrenilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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