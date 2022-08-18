Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yavuz Selim Mahallesi Anadolu Caddesi Beylikdağı şehir ormanında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangının, bir güvercinin elektrik akımına kapılması nedeniyle çıktığı tahmin ediliyor.





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