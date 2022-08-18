Kocaeli'de PKK/KCK operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.



Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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