Kocaeli'de üzerine beton blok düşen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

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KOCAELİ ( AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir sitenin girişindeki beton blokun kamyonetin üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Nene Hatun Mahallesi Erkan Sokak'ta E.A. idaresindeki 41 AGA 026 plakalı kamyonet bir siteye girdiği sırada, araç üzerindeki cam taşıma rafı beton bloka çarptı.

Çarpmanın etkisiyle blok kamyonetin kupasına devrildi.

Kazada kamyonet sürücüsü E.A. ve yabancı uyruklu bir kişi yaralandı.



Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Beton blok da belediye ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla araç üzerinden kaldırıldı.



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