Kocaeli'de hurda yüklü tırın lastiğinde çıkan yangın söndürüldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde hurda taşıyan bir tırın lastiğinde çıkan yangın söndürüldü.

Anadolu Otoyolu D-100 bağlantı yolu istikametinde ilerleyen M.A. idaresindeki 34 JY 7520 plakalı tırın dorsesinin lastiği bilinmeyen sebeple alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa süreli müdahalesi sonrası lastikte çıkan yangın dorseye ulaşmadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle yolda kısa süreli araç kuyruğu oluştu.





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