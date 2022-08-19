Genç yetenekler İstanbul-Ankara arasını 17 dakikaya indirecek hyperloop çağına hazırlanıyor

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), sağladığı altyapıyla üniversite öğrencilerinin yenilikçi ulaşım sistemlerinde dünya çapındaki teknolojik gelişime yönelik çözümler üretmesine imkan sunuyor.

TÜBİTAK RUTE Müdürü Mehmet Ali Çimen, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TEKNOFEST kapsamında bu yıl 16-19 Ağustos tarihlerinde ilk defa düzenledikleri Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Çimen, raylı ulaşımın çeşitli alanlarında AR-GE çalışmaları yürüttüklerini belirterek bunun dışında da öncü teknoloji alanlarında faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yarışma kapsamında kurdukları altyapıyla üniversite öğrencilerinin hyperloop sistemlerini geliştirip bunları yarıştırmalarını beklediklerini dile getiren Çimen, "Hyperloop teknolojisi, yeryüzünde ses üstü hıza çıkabilecek bir ulaşım modu. Bu, tüm ulaşım sektörünü yıkıcı bir şekilde değiştirebilecek bir teknoloji. Örneğin, Amsterdam'a 1 günlük kara yolculuğu varken bunu 2-3 saat mertebesine indirebilecek. Dolayısıyla ticaretin, ulaştırmanın yapısını değiştirebilecek yıkıcı bir teknolojiyi üniversite öğrencilerimizin de katılımıyla ekosistem oluşturmak adına birlikte çalıştığımız, yarışma düzenlediğimiz bir organizasyonu gerçekleştirmiş olduk." diye konuştu.

- "Bu teknolojide bu yarışmayla biz de varız diyoruz"

Çimen, 2013'te Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın makalesiyle popülerleşen teknolojinin, şu anda "emekleme" aşamasında olduğunu kaydetti.

Teknolojinin belki 15-20 yıl sonra ticarileşeceğini ve insanların hizmetine sunulacağını anlatan Çimen, "Teorik olarak mümkün olmakla beraber çözülmesi gereken mühendislik problemleri var. Bu teknolojide biz de bu yarışmayla varız diyoruz. Dünyada bu alanda çalışan firmaların birçoğu bu yarışmalardan çıkmış start-up'lar. Biz de bu yarışma sonucunda, yarışmaya katılan öğrencilerimizin start-uplar kurarak bu teknolojiyi geliştirmesini bekliyoruz ve hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Çimen, Türkiye'de hyperloop geliştirmeye çalışan, start-uplarla irtibatlı firmalar bulunduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Teknolojinin mühendislik problemlerini çözebilirsek ulaştırma sektörünü köklü şekilde değiştirebilecek teknolojide söz sahibi olacağız. İlk ve öncü oyunculardan biri olacağız. Söz sahibi olmamız mümkün, bu da ülkemizi teknolojik ve katma değer anlamında avantajlı konuma getirebilecek. Bu konuya şu andan başlamış olmamız bizim açımızdan bir avantaj.

Yerleşkemizdeki tünel 208 metre uzunluğunda. Bu tür araçları sürtünmenin azaltıldığı ortamda ses üstü hızlara çıkarmak, bu teknolojideki ana amacımız. Burada da bunun küçültülmüş örneğini görüyoruz. Dünyada da ABD'de böyle vakumlanabilir bir altyapı var. Avrupa'daki en iyi altyapılardan biri Türkiye'de var. Türkiye'de öğrencilerin böyle bir altyapıya ulaşması büyük bir avantaj."

Uzaydaki vakum ortamına benzer teknolojilerin bu yarışmayla çalışıldığını dile getiren Çimen şunları kaydetti:



"Manyetik olarak aracı kaldırma teknolojisinin çalışılması gerekiyor. Alt sistem bazlı, araç bazlı konulara da baktığınızda yüksek teknolojili konuları burada üniversite öğrencilerimiz çalışmak durumunda kalıyor. Bu konuda da gayet mahirler. Getirdikleri araçlar da gayet iyi gözüküyor. Daha küçültülmüş ölçekte burada teknoloji gösterimi yapılabiliyor. Bu altyapıyı da herkesin kullanımına açık olarak burada tutuyoruz. Bu altyapılar çok fazla değil. Biz bu teknolojiye olan inancımızı ve bu teknolojiyi geliştirme konusunda kararlılığımızı bu altyapıyla göstermiş oluyoruz. Dünyada bu şekilde altyapı çok fazla değil herkese açık olan firmaların kurdukları bazı altyapılar var ama bu şekilde herkese açık olan ikinci tünel diyebiliriz."

- "Bu alanda çalışarak hyperloop teknolojisinin içinde yer almak istiyoruz"

Yarışmaya katılan Hyperloop United Takımı'nın lideri Kadir Has Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Furkan Kayaalp de 5 üniversitedeki mühendislik ve tasarım bölümü öğrencisi arkadaşlarıyla 8 ay önce çalışmaya başladıklarını söyledi.

Tüneli görünce motivasyonlarının arttığını belirten Kayaalp, "Yarışmadan iyi bir derece alacağımızı düşünüyorum. Sonrasında da bu alanda çalışarak hyperloop teknolojisinin içinde yer almak istiyoruz. Hesaplarımıza göre bu teknolojiyle Ankara-İstanbul arası 17 dakikaya düşüyor. Bu insanların hayat tarzlarını değiştirebilecek bir teknoloji. Biz de bu işin içinde olmak istiyoruz. Türkiye'yi hyperloop teknolojisinde lider ülke konumuna sokmak istiyoruz. 6 yıldır bu yarışma SpaceX tarafından ABD'de yapılıyordu. Bu yıl ilk defa burada yapılıyor. 6 yıl sonra buradaki teknolojilerin bizle beraber oradakinin çok daha ötesine geçeceğine inanıyoruz. Bunun için çalışıyoruz." dedi.

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