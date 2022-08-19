Kocaeli'de şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden biri bebek 5 kişi yaralandı.



B.Ç. idaresindeki 34 DV 8356 plakalı otomobil, otoyolun Ankara istikameti Sapakpınar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıktı. Toprak yolda yaklaşık 100 metre ilerleyen araç, daha sonra devrildi.

Kazada sürücü ile eşi Ö.Ç, 4 aylık olduğu öğrenilen bebek E.A, çocuklar Y.E. ve Ö.Ç. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü ile eşi, itfaiye ekiplerince sedyeyle ambulansa taşındı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı çocuklardan birinin, ambulansa gidene kadar kaykayını elinden bırakmadığı görüldü.

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