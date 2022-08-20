Karamürsel'de Engelliler, Yaşlılar ve Kimsesizler Derneği aşure dağıttı

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KOCAELİ (AA)- Karamürsel Engelliler, Yaşlılar ve Kimsesizler Derneğince muharrem ayı dolayısıyla dernek binası önünde aşure ikramında bulunuldu.

Dernek başkanı Nurcan Kaya ve yönetim kurulu üyelerince organize edilen programa, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karamürsel Temsilcisi Yaşar Göközkut ile vatandaşlar katıldı.

Kaya, "Bolluğun, bereketin arttığı bu mübarek muharrem ayında biz de dernek olarak üyelerimize ve vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunmak istedik. Ülkemizin ve İslam aleminin hicri yılbaşını ve muharrem ayını kutluyor, aşure günümüzün hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.



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