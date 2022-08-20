Kocaeli'de YEDEP desteğiyle çocuklara yönelik proje başlatıldı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kocaeli Kent Konseyinin Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik hazırladığı Yerel Destek Programı (YEDEP) kapsamında, Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği (KOTİLDER) ile Kocaeli Doğa Sporları Kulübü Derneğinin (KODOSK) gençlere yönelik projesi, kent gezisiyle başladı.

KOTİLDER Başkanı Ayten Kuşkonmaz, KOTİLDER ve KODOSK yönetim kurulu üyeleri, Alemdar Caddesi'nde toplanarak, 15-17 yaş aralığındaki gazi ve şehit çocukları ile derneklerindeki yaşıt çocukların katılımıyla "Kent Merkezi Kültür Rotası"nda yürüyüş gerçekleştirdi.

Kentin tarihi ve kültürel yapılarını bulunduğu rotada yürüyen grup, Hacıhasan Mahallesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı sanatçı Çiğdem Eroğlu'nun seramik atölyesinde geleneksel çark torna sanatı hakkında bilgi aldı.

Kuşkonmaz, AA muhabirine, projeyi Kocaeli'de yaşayan gençlerin, kentin doğal mirasına sahip çıkması, doğadaki değişimleri görüp okuyabilmesi ve kent kültürünün oluşumunda ekolojinin etkisini kavrayabilmesine yönelik hazırladıklarını söyledi.



Proje kapsamında çeşitli doğa ve arkeolojik geziler düzenleneceğini, doğa kampında bisiklet, rüzgar sörfü ve kano eğitimleri verileceğini aktaran Kuşkonmaz, "Gençler yeni bilgiler edinirken, yaratıcı etkinliklere de katılarak 'yerinde' ve 'yaparak' öğrenecekler. Hem sportif aktivitelerin hem de kültürel aktivitelerin sonunda öğrenme gösterileri düzenlenecektir. Projemizin özel amaçları, gençlere kentlilik bilinci kazandırmak, yaşadıkları kentin doğal ve kültürel zenginliklerinin farkına varmalarını sağlamak, kentimizin arkeolojik geçmişi, mimarisi ve üsluplarını gençlere aktarmaktır." diye konuştu.

Kocaeli'de 16 gence yönelik projede, 4 ay süresince çeşitli enstrümanlarla müzik eğitimi verilerek kente ait türkülerin seslendirileceği koro oluşturulacak, kentin tarihi, arkeolojik ve doğal yerlerine rehberler eşliğinde ayda 1 gezi düzenlenecek, doğa eğitim kampında eğitmenler eşliğinde bisiklet, rüzgar sörfü ve kano eğitimleri verilecek.

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